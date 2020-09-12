İnce: Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor

Başlattığı 1000 Günde Memleket Hareketi ile ilgili olarak Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "81 ilimizi ve 100 büyük ilçemizi gezeceğim. Sonra karar vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki, bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı 1000 Günde Memleket Hareketi ile ilgili olarak Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulundu. Gideceği yere önden kimseyi göndermediklerini belirten İnce, "Yolda arabası kaza yapmış vatandaşı görüyoruz, durup geçmiş olsun diyoruz. Tarlada çalışanla sohbet ediyoruz. Ama bakın size bir örnek vereyim" dedi.

Bu noktada otobüsün şoförüyle aralarında geçen bir diyaloğu aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Bizim otobüsün şoförü Hasan tam 26 yıldır CHP’nin şoförlüğünü yapmış. Düşünün, partinin emektarı... Her seçimi görmüş. CHP’nin seçim yollarında bir ömür geçirmiş. Hasan önceki gün bana şöyle dedi: ‘Başkanım, bunca yıldır parti otobüsüyle Anadolu’yu gezerim. İlk kez bir trafik polisi geldi, hatırımı sordu. Bir ihtiyacınız var mı, suyunuz var mı diye sordu.’ Evet Fatih Bey, bu çok önemli bir göstergedir."

Sohbetin devamında Çekirge'nin yönelttiği sorular ve İnce'nin bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Gerçekten de önemli bir gösterge.

Yıllarca siyasi liderlerin seçim gezilerini takip ettim. O gezilerde, eğer yollarda koruma yapan polis hürmet ve saygı gösterirse liderlerin çevresindeki takım, bunu çok değerli bir gösterge olarak yorumlardı...

Sohbete devam edersek...

- Ne yapacağınıza, nasıl ve ne zaman karar vereceksiniz?

81 ilimizi ve 100 büyük ilçemizi gezeceğim. Sonra karar vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki... Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek.

- Size parti kuracak mısınız diye sormayacağım. Zaten halk size, siz de halka soruyorsunuz. Benim sorum, gittiğiniz yerlerde ne görüyorsunuz?

Millet her şeyi takip ediyor. Millet siyasetçiyi seçimden seçime değil, her zaman yanında görmek istiyor. 32 haneli dağ köyünde sosyal medyadan takip ediyorlar. Onu gördüm. Mesela Bitlis’ten Van’a geçerken aç kaldık. Ertesi gün simit yedik. Vatandaşa dedim ki, ‘Paramız ve vaktimiz olursa köfte ekmek, olmazsa simit yeriz.’ Van’a girdik, yolda sohbet ettiğimiz vatandaş dedi ki, ‘Köfte ekmek var, gelir misin?’ Böyle takip ediyorlar işte...