Koca: Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu hatırlatarak "Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı" diyen Koca, şöyle devam etti:

"11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık . Tedbirlere birlikte uyalım.

. Tedbirlere birlikte uyalım. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum."

Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020

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