Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkü, şu bilgileri verdi:

"Futbol takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/YW6H6EB0Se — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2020

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