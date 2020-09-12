Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilgili olarak "12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. "12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız; cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız."

#12Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor. 12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız; cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2020

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