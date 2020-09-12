Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in son testi negatif çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumu ile ilgili doktorlarından alınan bilgiyi kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek pic.twitter.com/MBgaNbDzwi— ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (@ANTALYABB) September 12, 2020
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