İYİ Partili Ağıralioğlu, Demirtaş ile Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloğunu yorumladı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer bu bir PR çalışmasıysa benim mesela Selahattin Demirtaş'ı millet vicdanında çok daha sevimli hale getirecek teklifim şudur; partimin hassasiyeti de bu istikamettedir, bugün de zaten bu minvalde birkaç şey söyledim" diyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"PKK ile mücadelede devletin yanında olabilmek başarılabilirse, Türkiye partisi olabilmek imkanına dönüştürülebilirse Türkiye'nin meselelerini konuşmak hakkı ele geçebilir. Mesela kahvaltıya gelmek için apansız kapı kollamak yerine Selahattin Demirtaş'a şehitlerin evine gidip, şehitlerin acılarını paylaşıp o acıların etrafında hüznü olan annelere 'Biz bu Allah'ın belası terörden hep beraber kurtulacağız, sonra da yaralarımızı birlikte saracağız, bu PKK'dan, bu Allah'ın belası PKK'dan kurtulacağız' diyebilmeyi başarabilirse o sorumlulukla siyaset yapabilmek alanı ona oluşturulabilirse herkesin kapısını çalıp kahvaltı edebilme imkanına kavuşabilir."

Saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın 'Mağusa Limanı' adlı türküyü seslendirdiğini anımsatan Ağıralioğlu, şunları kaydetti: