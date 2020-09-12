Takvim Ankara Temsilcisi Şahin, koronavirüse yakalandığını duyurdu: Kötü dileği olan varsa onlar da kabulümdür

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Şahin, "İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler. Kötü dileği olan varsa onlar da kabulümdür" dedi.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını açıkladı.

Şahin, ilgili paylaşımında "Arkadaşlar bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi evde izole ettim. Genel durumum iyi. Yakın dönemde temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler. Kötü dileği olan varsa onlar da kabulümdür" ifadesine yer verdi.

Arkadaşlar bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Kendimi evde izole ettim. Genel durumum iyi.Yakın dönemde temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler. Kötü dileği olan varsa onlar da kabulümdür:) — Zafer Şahin (@zafersahin06) September 11, 2020

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