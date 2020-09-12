Oyuncu Halil Kumova'nın ölümünden sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya’da çekimleri süren ‘Zalo’ isimli sinema filminin oyuncularından Halil Kumova’nın ani ölümünden sonra yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Set çalışanları arasında 4 kişinin daha testi pozitif çıkarken, oyuncu Sermiyan Midyat ise testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi ‘Zalo’nun çekimlerine korona virüs engel oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatürreye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova’nın yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.

Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve covid19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir.

Bu sebeple şahsıma da yapılan COVID19 test sonucum NEGATİF olarak çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarım

Saygılarımla pic.twitter.com/iFzHBHHeQt — Sermiyan Midyat (@SermiyanMidyat) September 11, 2020

Test sonucu pozitif çıkan film setindeki 4 kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat’ında İstanbul’a döndüğü öğrenildi.