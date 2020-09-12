Ürgüp'te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ölçüldü

Ürgüp pazar yerinde son teknoloji drone termal kamera ile ateş ölçümü yapıldı. Yapılan kontrollerde yüksek ateşe sahip kişilere rastlanmadı.

Koronavirüs riskine karşı hijyen çalışmalarına devam eden Ürgüp Belediyesi tarafından, salgınla mücadele kapsamında, pazar yerinde termal drone ile ateş ölçümü yapıldı. Çekim ve ölçümler, Ürgüp Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Salgın süresince her türlü tedbirin alındığını ve titizlikle uygulandığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yapılan uygulamayla yüksek ateşe sahip insanların tespit edilip gerekli önlemlerin daha hızlı alınabileceğine dikkat çekti.