Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi ve "Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim, ama dinlemiyorsun. 'Bak senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun" dedi.