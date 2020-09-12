Ankara'da kum fırtınası: Polatlı toz bulutuyla kaplandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor.

Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu.

Fırtına nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi. Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü.

Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum" ve "Bir anda geceyi yaşadık" dediği duyuldu.

#ankara polatlı saat 15.00 da hava karardı 2020 pic.twitter.com/2m9j03BY08 — Yılmaz Koç (@Ylmz03_kc) September 12, 2020

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada "20 dakika kadar sürdü, şu an sıkıntı yok. Elektrik, doğalgaz ve internette sorun yok. Kriz masası oluşturuldu, tedbir aldık" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.