Pazar yerine giden kaymakam, megafonla halkı koronavirüse karşı uyardı

Balıkesir’in Manyas ilçe Kaymakamı Muhammed Kaya eline megafon alarak ilçe pazarında yaptığı anonslarla vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya beraberinde ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve polislerle birlikte ilçe pazarını denetlerken, elindeki megafon aracılığıyla da sık aralıklarla pazarda alışveriş yapan vatandaşları ve esnafları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kaymakam Kaya, "İlçemiz de salgın tehdidi altındadır, lütfen maskelerinizi düzgün olarak takın ve alışverişinizi yaptıktan sonra da hemen pazar alanından ayrılın. Bu şekilde yaparsak bu salgının önüne geçebiliriz, aksi takdirde kötü sonuçlar doğabilir" anonsu yaptı.

Kaya ayrıca, çarşı içindeki kahvehaneleri de dolaşarak, kahvede oturanların sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.