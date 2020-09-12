Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşanan kum fırtınasına ilişkin açıklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası hakkında açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bilgisini verdi. Yavaş, ayrıca fırtınadan etkilenen mevsimlik işçiler için harekete geçtiklerini aktardı.

Ankara'da'da şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan kum fırtınasında ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve 6 kişi hafif yaralandı.

Fırtınaya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Mevsimlik işçilere çadır dağıtımı

Yavaş, ayrıca fıtınadan olumsuz etkilenen mevsimlik işçiler içinde harekete geçtiklerini bildirerek "Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek dağıtımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımız teyakkuzda olup bölgedeki çalışmalarını ivedilikle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek dağıtımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır.



Mesai arkadaşlarımız teyakkuzda olup bölgedeki çalışmalarını ivedilikle sürdürmektedir. https://t.co/AcjLBo3pz9 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 12, 2020

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