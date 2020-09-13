Bakan Koca, 125 binin üzerinde kişinin seyahatinin engellendiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada 100 bin aktif insanın şehirler arası seyahat ettiğine ilişkin yanlış bilgi yayıldığını belirterek, "100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor" bilgisini verdi.