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    AK Partili Ünal: Erdoğan milletin adamı olduğu için yedi düvel onunla mücadele ediyor

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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu millet tarafından seçilmiş ve teveccühüne mazhar olmasıdır. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar" dedi.

    Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yaptırılan Şehit Cengiz Engizek Bilgi Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, göreve geldiği günden bu yana birçok hizmete imza attıklarını belirterek, "2014'te geldiğimizde sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bir havuzu vardı. Bugün sadece Onikişubat Belediyemizin 7 havuzu var. 7 tane kültür merkezi var. 6 tane okul yapmış. 65 tane daha önce köy, şimdi mahalle olan yerleşim yerlerimize kültür evi yapmış" dedi.

    'Eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı Türkiye her şeyini kaybedecekti'

    Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 12 Eylül'ün yıldönümü olduğunu hatırlatarak 12 Eylül'ün belli bir yaş grubu için kabus, işkence ve korku demek ve millet iradesinin katledildiği gün olduğunu söyledi. 12 Eylül'ün şartlarını olgunlaştıranların 12 Eylül'ü anlatırken 'Şartların olgunlaşmasını bekledik' dediklerini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

    "12 Eylül başarıya ulaştı ve Türkiye 20 yılını kaybetti. Eğer 15 Temmuz da başarıya ulaşsaydı Türkiye 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını değil her şeyini kaybedecekti. O yüzden 12 Eylül'leri, Türkiye'nin demokrasisine karşı yapılan darbelerin, müdahalelerin, millet iradesine karşı yapıldığını unutmamamız gerekiyor. Özellikle öğretmenlerimize, anne babalara, bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın 1960 darbesini, 27 Mayıs'ı, bilmeleri gerekiyor. 12 Mart muhtırasını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ları, 27 Nisan'ları unutmamaları gerekiyor. Bugün 15 Temmuz'u anlamak için, 15 Temmuz'da neyi kazandığımızı anlamak için çocuklarımızın 27 Mayıs 1960’ta neyi kaybettiğini bilmemiz lazım. 12 Mart muhtırasıyla, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la neyi kaybettiğimizi çocuklarımızın bilmesi gerekiyor ki 15 Temmuz'da ne kazandığımızı anlasınlar."

    12 Eylül'de Kahramanmaraş'taki sıkıyönetim komutanlarından birinin Yusuf Haznedaroğlu'nu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

    "12 Eylül'de Maraş'ta bir Yusuf Haznedaroğlu vardı. Onun zulümlerini hatırlıyor musunuz? Ben orta 3'üncü sınıf öğrencisi, 14-15 yaşındaydım. Okuldan çıkıp bindiğim minibüsü askerler durdurdular. Kimlik kontrolü yapıyorlar, biz de askerimizi severiz. Hepimiz indik, bana kimlik sordu benim de kimliğim yanımda yok. 'Bekle şurada' dedi. 'Bekle' dediği yere oturmuşum. Boynuma yediğim dipçikle yere yığıldım. 14 yaşındaki çocuğa dipçik vurulur mu? Eski CIA Başkanı 'Bir ülkenin devlet başkanının iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmeyiz. Bizim adamımız olup olmamasıyla ilgileniriz' diyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olduğu için yedi düvel Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele ediyor. Onun bunun değil milletin adamı. Bakıyorsunuz Biden, 'Erdoğan'ı indirmeliyiz' diyor. Macron, 'Erdoğan'ı indirmeliyiz' diyor. Bir de içeride varlar biliyorsunuz onlar da 'İndirmeliyiz' diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu millet tarafından seçilmiş ve teveccühüne mazhar olmasıdır, bu milletin kalbinde, gönlünde yer etmiş olmasıdır. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar."

    Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle tesisin açılışı yapıldı.

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