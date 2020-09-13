Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi çalışanlarının izolasyona alınması üzerine tüm elektif (acil dışı) ameliyatların ikinci bir talimata kadar durdurulduğu bildirildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında yatmakta olan bir hastada Covid-19 çıktığı ve bu nedenle anestezi çalışanlarının bir bölümünün karantinaya alındığı öğrenildi.

Karantinaya alınan sağlık çalışanlarının rutin çalışması etkileyecek düzeyde olması sebebiyle elektif (acil dışı) ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Başhekimlik tarafından çok ivedi notuyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tüm ana bilim dallarına gönderilen yazıda, "Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yatmakta olan Covid-19 tanılı bir hastadan kaynaklı kontaminasyon nedeniyle 'rutini etkileyecek derecede' anestezi çalışanının izolasyona alındığı belirtildi. Anestezi servisinde bir hastada Covid-19 belirlenmesi üzerine bölüm çalışanlarının bir bölümü karantinaya alındı. Bu nedenle hastanemizdeki elektif ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur” denildi.

'Ege Üniversitesi'nde anestezi çalışanları karantinaya alındı, acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu'https://t.co/P4O4Gp8wDU pic.twitter.com/WhAw7WbGKZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 13, 2020

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