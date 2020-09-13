Köyün imamı, çocuk istismarından tutuklandı

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Van'da 36 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası bir köy imamı çocuk istismarından cezaevine gönderildi.

Olay Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleşti. 21 Temmuz'da Aladüz Köyü'nde 6 yıldır imamlık yapan T.B., kitap almak için camiye gelen 9 yaşındaki İ.B. adlı kız çocuğunu pantolonunu çıkararak elle taciz etmekle suçlandı. Küçük çocuk İ.B. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"3 arkadaşım ve kardeşim ile camiye kitap almaya gittik. Hoca diğerlerini kovdu. Beni kolumdan tutup yukarıya çıkardı. Pantolonumu çıkarmamı istedi. Çıkarmak istemedim. Zorla çıkardı. Parmağıyla cinsel organıma dokundu. Kolunu ısırıp kafasına yumruk atarak kaçtım."

Anne S.B. ise kızını saklanırken bulduğunu söyledi ve ekledi: "Kızım iki eli ağzında korkar bir halde duruyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anne, ben indirmedim' dedi.”

İmam T.B. iddiayı yalanladı, avukatı ise çocuğun zeka geriliğinin bulunduğunu ileri sürdü. T.B., Gevaş Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğun basit istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.