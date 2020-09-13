Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, koronavirüste kırılma noktasını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün hızla yayıldığına dikkat çekerek, "Türkiye'de hemen her hanede neredeyse bir hasta ya da bulaş olmuş pozitif vaka var" dedi. Özlü, virüsün eskiden sadece bazı illerde görüldüğünü ama bayramlaşma nedeniyle yaşanan hareketlilik sonrası her yere yayıldığını söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün artık her yere ulaştığını dile getirdi.

Özlü, insanların tedbirsiz ve kontrolsüz yaşadığını vurgulayan, herkesin bir arkadaşının veya akrabasının pozitif olduğunu belirtti.

Bayramlaşma nedeniyle iller arasındaki hareketliliğin virüsün her yere yayılmasına neden olduğunu söyleyen Özlü, şöyle konuştu:

"Her gün 50'den fazla insanımız ölüyor. Kontrollü bir sosyal hayat dendi, kontrolsüz bir sosyal hayat yaşıyoruz. Tedbir denildi, tedbirsiz yaşıyoruz. Her şey bitmiş gibi, virüs yok olmuş, her şey normalmiş gibi yaşıyoruz.

Bayram ve tatil dönemlerinde bu virüsün ulaşmadığı yer kalmadı. Eskiden bazı illerde daha yoğun olarak görünüyordu. Ama bayramlaşma nedeniyle iller arasındaki hareketlilik virüsün her yere yayılmasına neden oldu.

Şu an virüsün ulaşmadığı bir şehir, bir kasaba, bir köy, bir mahalle, bir hane yok yani. Her yerde herkes bu virüsle karşı karşıya şu anda. Güz mevsimi geldi. Kış gelmeden dikkatli bir şekilde hareket edersek belki bu vakaları aşağıya çekebiliriz."