Adana'daki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangına müdahale etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına kentin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ekiplerle havadan ve karadan müdahale edilmişti.