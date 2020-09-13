Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.



Sağlık bir ekip işidir.



Eksiliyoruz.



Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/kO7shUyZFm