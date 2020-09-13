Cavit Çağlar: 'Gazetecileri kulağından tutar atarım' demedim

Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya verdiği röportajdaki açıklamalarını yalanladı.

Söz konusu röportajda Çağlar, tarafsız yayın yapacaklarını anlatırken kanalda çalışacak gazetecilere yönelik olarak "Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum yapanı kulağından tutar atarım" demişti.

Çağlar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, ‘Gazetecileri kulağından tutar atarım’ demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum.

Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, “gazetecileri kulağından tutar atarım” demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum. — Cavit Çağlar (@caglarcavit) September 13, 2020

​Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda Onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim."