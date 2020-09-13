Enerji Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" açıklamasında bulundu.