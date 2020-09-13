Jandarma'dan 'Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak' paylaşımı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak" başlığıyla yapılan paylaşımda, operasyonda görevli bir Türk askeri, miğferinden susuz kalmış bir oğlağa su içiriyor.
"Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" ifadelerine yer verilen paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü.
Dağdaki Oğlağın🐐 Kaygısını Duymak!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 12, 2020
Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik.#Jandarma#JandarmaKomando#JÖH pic.twitter.com/w4xsaG7XrY
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)