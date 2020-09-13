Jandarma'dan 'Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak' paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt'te devam eden 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda görevli bir askerin dağda susuz kalan bir oğlağa miğferinde su içirdiği anın fotoğrafını paylaştı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak" başlığıyla yapılan paylaşımda, operasyonda görevli bir Türk askeri, miğferinden susuz kalmış bir oğlağa su içiriyor.

"Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" ifadelerine yer verilen paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü.

Dağdaki Oğlağın🐐 Kaygısını Duymak!



Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik.#Jandarma#JandarmaKomando#JÖH pic.twitter.com/w4xsaG7XrY — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 12, 2020

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