Bakan Soylu: Yüksekova'da turuncu kategoride aranan 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da birçok olayın failleri, turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."
Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 13, 2020
Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)