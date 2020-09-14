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    Rusya'ya, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan başkent Moskova'ya seyahat eden yolculardan Azat Saifulin, son altı aydır İsviçre ve Danimarka'da kaldığını, geçen ay memleketi Rusya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

    İstanbul’dan bu yaz 7.5 milyon yolcu uçtu

    © AA / İzzet Taşkıran
    Türkiye
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    İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yaz döneminde icra edilen seferlerle 7 milyon 484 bin 686 yolcu iç ve dış hat noktalarına uçtu.

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı’nda haziran ayında 7 bin 68 sefer icra edildi.

    Temmuzda 13 bin 272 iç ve dış hat seferinin icra edildiği İstanbul Havalimanı’nda ağustosta 15 bin 223 uçuş düzenlendi. Havalimanından yaz dönemi 35 bin 563 sefer yapıldı.

    Seferler azalsa da yoğunluk devam etti

    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yazın toplamda 28 bin 159 iç ve dış seferi icra edildi. Haziranda 4 bin 555, temmuz 9 bin 777, ağustosta ise 13 bin 827 sefer bu havalimanından gerçekleştirildi.

    İstanbul Havalimanı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seferlerin azaltılmasına rağmen bu yaz da yolcu trafiği açısından yoğun bir dönem yaşadı.

    Haziran ayında İstanbul Havalimanı’ndan 604 bin 662 yolcu seyahat etti. Havalimanından, temmuzda 1 milyon 400 bin 15 yolcu geliş gidiş yaptı. Ağustosta ise 1 milyon 928 bin 769 yolcu İstanbul Havalimanı’nı uçmak için kullandı.

    Yaz döneminde İstanbul Havalimanı’ndan toplam 3 milyon 933 bin 446 yolcu seyahat etti.

    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan haziranda 512 bin 458 yolcu geliş gidiş yaptı. Bu havalimanından temmuzda 1 milyon 225 bin 620, ağustosta 1 milyon 813 bin 162 yolcu ağırlandı. Toplamda 3 milyon 551 bin 240 yolcu iç ve dış hatta bu havalimanından geçiş yaptı.

    Etiketler:
    rakam, Uçuş, Sabiha Gökçen Havalimanı, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı
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