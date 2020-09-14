Sonbaharda koronavirüs: Vaka sayılarının Ankara'da azalması, İstanbul'da artması bekleniyor

Ankara’daki vaka sayısının İstanbul’dan önce yükselişe geçmesinin, kamuda çalışanların sınırlı olan izinleri kullanarak erken dönmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu nedenle de Ankara’daki vakaların eylül sonunda inişe geçeceği, ekim başında ise İstanbul ve Marmara’da artış görüleceği sanılıyor.

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı özellikle büyükşehirlerde koronavirüsle mücadele için peş peşe koordinasyon toplantıları yapıyor. İkinci dalga önlemlerinin masaya yatırıldığı toplantılarda, ilk etapta yasaklar yerine denetimlere ağırlık verilmesi, ceza sisteminin uygulanması gündeme getirildi.

Cezaların tahsili için yeni formüller

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cezaların tahsilinde sorun yaşanacağına ilişkin görüşler üzerine formüller geliştirildi. Büyükşehirlerde, apartman içi ve site içi görüşmelerin önlenmesi için çalışma yapılıyor. Özellikle yaz aylarını farklı kentlerde geçirenlerin, temasının kesilmesinin doğru olacağı değerlendiriliyor.

Yaz hareketliliği bitiyor, taşra kentlerde vakalarda düşüş bekleniyor

Yapılan toplantılarda, yaz hareketliliğinin sona ermesiyle birlikte, taşra kentleri ile doğu illerindeki vakalarda gerileme beklendiği, büyükşehir ve metropollerde artış görüleceği ifade ediliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesi düşünülüyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları dahil, diğer yasaklar şu aşamada düşünülmüyor. İleride gelişmelere göre konu değerlendirilecek.