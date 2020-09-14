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    Pandemiyle birlikte parklarda 'kiralık sandalye' dönemi başladı: 'Ciddi bir lojistik gerekiyor'

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009141042839356-pandemiyle-birlikte-parklarda-kiralik-sandalye-donemi-basladi-ciddi-bir-lojistik-gerekiyor/

    Salgın döneminde vatandaşların kalabalık ve kapalı ortamlar yerine park ve sahil kenarlarını tercih etmesiyle girişimciler de harekete geçti. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda parkta sandalye kiralama hizmeti sunulmaya başladı. 2 saatlik kiralamada ücretler 15 TL'den başlıyor. Tüm gün için bu tutar en fazla 20 TL oluyor.

    Salgın döneminde dünyada pek çok alışkanlık gibi insanların sosyal aktivitelere olan bakış açısı da değişim göstermeye devam ediyor. Bu dönemde insanlar kalabalık ortamlar yerine sosyal mesafe kuralına uyabileceği ve daha az insanla temas ettiği ortamları tercih ediyor. Bu mekânların başında da sahiller ve parklar geliyor.

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, açık havada vakit geçirmek isteyen vatandaşların sayısının artmasıyla birlikte kamp sandalyeleri kiralama hizmeti başlatıldı.

    Caddebostan, Maçka ve Abbasağa gibi parklarda tüketiciler bu hizmetten yararlanabiliyor. Bazı firmalar saati 10 liradan başlayan fiyatlarla hizmet verirken tüm gün kiralamalar için ortalama talep edilen ücret en fazla 20 lira. Genelde iki saatlik kiralamalar tercih ediliyor. Bunun da ücreti 15 lira. Ayrıca kiralanan sandalye sayısı arttıkça da toplam ödenen ücret düşüyor. Parklarda kiralama hizmetine her firma farklı saatte başlıyor. Genellikle öğleden sonra hareketliliğin artmasıyla beraber hizmet başlarken bu, gece saatlerine kadar devam ediyor.

    Uzaktan gelenler memnun

    Son dönemde toplu taşıma araçlarında çok sayıda vatandaş sırt çantası taşır gibi bu kamp sandalyelerini taşıyordu. Arabası olmayan ve özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi uzak semtlerden bu parklara gelen vatandaşlar bu hizmetten memnun olduklarını belirtiyor.

    İlgi istatistiklere de yansıdı

    SON yıllarda çadır ve kamp malzemelerine olan ilgi giderek artıyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla beraber bu ilgi gittikçe daha da fazla yükselmeye başladı. Bu yaz, internet üzerinden yapılan kamp sandalyesi satışları geçen yıla göre ürün bazında 2-3 kat artarken yine çadır ve hamak gibi kamp malzemelerine olan ilgi de 2 kat yükseldi. İnternet üzerinden alışveriş maksadı ile yapılan kamp sandalyesi ve çadır gibi ürünlerin aramalarında da yüzde 100’ün üzerinde bir artış olduğu görülüyor.

    5 yıllık iş planı

    İstanbul’da bu hizmeti vermeye başlayan firmalardan biri de ‘otturak’ isimli girişim. İşe 1.5 ay önce başladıklarını belirten girişim sahibi Burak Gürbüz şunları kaydetti:

    “Önce bir iş planı hazırladık ve adım adım tamamlamaya başladık. Ciddi bir lojistik gerekiyor. Kullanıcılar ulaştıklarında hızlıca sandalyeleri teslim ediyoruz. 5 yıllık bir stratejimiz var. Başarılı bir startup olmak istiyoruz. Yazılım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla daha fazla kişiye ulaşacağımız bir yapıya sahip olacağız. Pandemi döneminde bu şekildeki hizmetlere artan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Hareketlilik genellikle akşam saatlerinde başlıyor.”

    Etiketler:
    Girişimcilik, sandalye, Park, Koronavirüs
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