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    TOF'tan 'Ayakta yolcu yasağına' çözüm önerisi: Turizm taşıma belgeli otobüsler şehir içi taşımacılık yapabilir

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmaması uyarısı üzerine otobüsçülerden yeni bir öneri geldi. TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, "Turizm taşıma belgeli otobüsler şehir içi taşımacılık yapabilir. İstanbul'dan başlayabiliriz" dedi.

    Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artışların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlaması yapılması uyarısının ardından otobüsçüler yeni bir öneri getirdi.

    Öneri sistemin sağlıklı işlemesi ve vatandaşların da mağdur edilmemesi için hükümetin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ortaya konuldu. Buna göre turizm taşımacılığı yapan otobüsler, pandemi döneminde şehir içi taşımacılık yapmak için izin istedi.

    'İstanbul özelinde ayakta yolcu almamak için ilave 6 bin araca ihtiyaç var'

    Sektör oyuncuları, "Turizm taşıma belgeli yaklaşık 50 bin araç atıl durumda bekliyor. İstanbul özelinde ise ayakta yolcu almamak için ilave 6 bin araca ihtiyaç var. Böyle bir alım yapılması ciddi bir maliyet oluşturacak. Onun yerine belirli duraklar ve yoğun olan saatlerde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler taşıma yapabilir" diyor.

    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, söz konusu öneriyi, 'Kovid-19 salgın sürecinin toplu ulaşım sistemleri ve ülke ekonomisine etkileri ve çözüm önerileri' başlığıyla Turizm ve Maliye Bakanlıklarına ilettiklerini söyledi.

    Pilot uygulamayı İstanbul'da başlayabileceklerini belirten Yıldırım, "Bu sistemde her araca tıpkı belediye araçlarında olduğu gibi kart okuma sistemi eklenecek. Bu araçlar günün yoğun saatlerinde, belediyenin belirlediği güzergâhlarda, transit çalışacak. Bilet ücreti de örneğin tek bilet basılan yerlerde iki bilet, iki biletli yerlerde üç bilet olacak şekilde revize edilecek. Böylece hem halkımız mağdur olmayacak hem atıl durumdaki otobüsler kullanılacak hem de virüs riski en aza indirgenecek" dedi.

    'Dileyen vatandaşımız daha az ücret verip minibüse biner'

    Sisteme servis araçlarının da dahil edilebileceğini anlatan Yıldırım, "Okullarda sınırlı sınıflar açılacağı için 60 bine yakın servis aracı atıl durumda bekliyor. Servis araçları da minibüs hatlarında kullanılabilir" diye konuştu.

    Yıldırım sistemde ücret politikasının daha yüksek olacağını aktararak, "Dileyen vatandaşımız daha az ücret verip minibüse biner dileyen biraz fazla ücret ödeyip bu hatları tercih eder. Ancak vatandaşımıza alternatif araçlar oluşturulmuş oluruz. Hem de vatandaşımızın riski düşürülür" ifadelerini kullandı.

    Araç yoğunluğunun en çok büyükşehir belediyelerinde yaşandığını aktaran Yıldırım, sistemin de büyükşehir belediyelerinde pandemi döneminde hayata geçirilebileceğini söyledi. Söz konusu öneriyi bakanlıkların incelediğini ve pozitif karşılandığını anlatan Yıldırım, uygulamanın hayata geçirilmesi için geçici süreli yasal düzenlemenin olması gerektiğini kaydetti.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, pandemi, Otobüs, Toplu taşıma, Mustafa Yıldırım, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF), Recep Tayyip Erdoğan
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