İçişleri Bakanı Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na: Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok

AYM'nin şehirlerarası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu' açılış töreninde konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin şehirlerarası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal ettiğini hatırlatan Soylu, karar nedeniyle AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ve AYM üyelerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi?'

"Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Güvenlik soruşturmasını kaldırın, ne olacak FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında ya, hadi git, niye polis koruma alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsun o zaman? Ben varım, sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Biz buralardan gideriz ama bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor. Ayağımızı topal bırakmayın. Bizi naçar bırakmayın, zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz ya yapmayın, etmeyin bu ülkeye. Nolursunuz yapmayın. Son aldığınız karar; 'bütün şehirlerarası yollar her türlü eylem ve etkinliğe açıktır.' Açarız, dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı'na anlatsınlar."

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: