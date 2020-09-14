Ordu Valisi Sonel'den uyarı: Gözlerinin yaşına bakmayız

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu.
Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kovid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.
19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarlarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kişi başı 3180₺’den ;Toplamda 60.420₺ ceza verdik.Covid-19 ile oyun olmaz.#Maske#Mesafe#Temizlik pic.twitter.com/3yLlyJ7zkH— Tuncay Sonel (@tuncaysonel) September 14, 2020
Kentte gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)