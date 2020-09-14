Ordu Valisi Sonel'den uyarı: Gözlerinin yaşına bakmayız

Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandemiye rağmen bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili olarak "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" paylaşımında bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu.

Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kovid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.

19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarlarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kişi başı 3180₺’den ;Toplamda 60.420₺ ceza verdik.Covid-19 ile oyun olmaz.#Maske#Mesafe#Temizlik pic.twitter.com/3yLlyJ7zkH — Tuncay Sonel (@tuncaysonel) September 14, 2020

​Kentte gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.