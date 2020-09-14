Başhekim Prof. Dr. Aktürk Kovid-19'a yakalandı

Başhekimimiz Prof. Dr. Erdal Aktürk’ün yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testi sonucu pozitif çıkmıştır.



Tedavisini evde alan Başhekimimizin şu an durumu iyidir.



Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/cVLyKXEDlD