Başhekim Prof. Dr. Aktürk Kovid-19'a yakalandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aktürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Evinde karantinaya alınan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Aktürk'ün rahatsızlığına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Başhekimimiz Prof. Dr. Erdal Aktürk’ün yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testi sonucu pozitif çıkmıştır.— Malatya Turgut Özal Üniversitesi EAH 😷↔️🧼 (@MalatyaEAH) September 14, 2020
Tedavisini evde alan Başhekimimizin şu an durumu iyidir.
Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/cVLyKXEDlD
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