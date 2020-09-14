Uğur Dündar: Soylu aradı, mezardaki annelerimize küfreden Altuntaş hakkında emniyete talimat verdiğini söyledi

Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Biraz önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı. Mezardaki annelerimize küfür eden ahlaksız Çelebi Altuntaş hakkında gereken işlemlerin yapılması için emniyet teşkilatındaki yetkililere talimat verdiğini söyledi" dedi.

Sosyal medya hesabında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için “Kur-an’ı yasakladı", "Kur-an’ı yakarak imha etti", "Allah demesini yasakladı", "Hacca gitmeyi yasakladı” iddialarında bulunan eski AK Parti Yozgat Gençlik Başkanı Çelebi Altuntaş'ın, Sözcü yazarları Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve oyuncu Müjdat Gezen hakkında da küfür içerikli paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Paylaşımları tepki çeken Altuntaş için işlem başlatılması çağrısı yapan Dündar, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyledi.

Dündar, "Mezardaki annelerimize küfür eden ahlaksız Çelebi Altuntaş hakkında gereken işlemlerin yapılması için emniyet teşkilatındaki yetkililere talimat verdiğini söyledi. Sayın Soylu’nun ilgisine ve duyarlı davranışına teşekkür ederim" dedi.

Biraz önce İçişleri Bakanı Sn. @suleymansoylu aradı. Mezardaki annelerimize küfür eden ahlâksız @CelebiAltuntas hakkında gereken işlemlerin yapılması için Emniyet Teşkilatındaki yetkililere talimat verdiğini söyledi.

Sn.Soylu'nun ilgisine ve duyarlı davranışına teşekkür ederim. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) September 14, 2020

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