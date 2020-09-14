Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu olay bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu olay 2011 yılından bu yana Suriye içinde bulunan ve sadece buradaki sivillerin acısını dindirmeye çalışan tüm insanlığa yapılmış bir eylemdir. Bu terör eylemini lanetliyoruz" dedi.