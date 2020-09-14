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    Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı

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    Türkiye
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için toz fırtınası uyarısında bulundu. Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, kronik hastalığı, astımı, kronik bronşiti, koah ve alerjisi olanların bu dönemde dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

    Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.

    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının yüzlerce kilometrelik alanı etkilediğini ve toz partiküllerinin günlerce havada asılı bir şekilde kaldığını söyledi.

    Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Şenyiğit, toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirtirken, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkati çekti.

    'Ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ediyor'

    Toz fırtınasının özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ciddi anlamda etkilediğini anlatan Şenyiğit, "Bu dönemde çöllerde meydana gelen bir takım değişik rüzgarlara bağlı olarak kendi alanından yüzlerce kilometreyi etkileyen ve bazen günlerce havada asılı bir şekilde kalıp, o bölgede yaşayan insanların sağlığını ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. Bu toz fırtınaları özellikle koah olan olgular, bronşiti olan olgular, astımı olan olgular ve yaşlı olan vatandaşlarımız için ciddi anlamda bir sağlık sorunu teşkil etmektedir" dedi.

    Şenyiğit, şunları söyledi:

    "Bu fırtınanın içinde toz zerrecikleri, toz partikülleri ağız ve burun yoluyla akciğere girmekte ve akciğer içinde solunum yollarında nefes darlığı oluşturabilmektedir. Eğer ortam ve havaya baktığınız zaman böyle hafif gri görünüyorsa, rengi tabiri caize kapanmışsa, koyuluğa doğru gidiyorsa ve bu uçsuz bucaksız şekilde ise toz fırtınası olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Her zaman için fırtına derken, sanki böyle çok sert bir hava esecek gibi, hayır öyle değil. Bazen gece yatarsınız hiçbir şey olmaz ama sabah kalktığınız zaman her tarafın böyle toz zerrecikleri ile kaplandığını görebilirsiniz."

    'Pencereler açılmayacak, balkona çıkılmayacak'

    Kronik hastalığı, astımı, kronik bronşiti, koah ve alerjisi olanların bu dönemde balkona çıkmaması gerektiğini ifade eden Şenyiğit, şunları söyledi:

    "Kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, kronik bronşiti olanlar, koah olanlar, alerjisi olanlar bu dönemde dışarı çıkmayacaklar. Pencereler açılmayacak. Balkona çıkılmayacak, illa çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske ile çıkılacak. Maske ile çıkıldı ama nefes darlığı oluştu, bakın nefes darlığı aynı zaman da Kovid'in bir bulgusu olarak kabul edilir. Dolasıyla nefes darlığınız olduğu zaman, öksürüğünüz olduğu zaman bu şekilde bir karışıklık da olabilir. Ama toz fırtınasında genelde ateş olmaz, üşüme titreme olmaz. Dolasıyla bir toz fırtınasında dışarı çıktığınız zaman eğer nefes darlığınız oluyorsa, öksürüğünüz oluyorsa biliniz ki sizin muhtemelen toza karşı alerjiniz vardır. Ve tedbirinizi almanız gerekmektedir. Bunun bir ilacı yoktur. İlacı sadece tedbirdir. Tedbirde çıkarı çıkmamaktır. Pencereleri, kapıları açmamaktır. İkinci tedbirde mutlaka maske ile dışarı çıkmak ve mümkün olduğu kadar az dışarıda beklemektir."

    Etiketler:
    Balıkesir, Aydın, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt, Şırnak, Meteoroloji, Toz fırtınası
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