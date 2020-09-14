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    Gülistan Doku

    Gülistan Doku'nun ailesinin avukatına 'gizliliği ihlal'den soruşturma

    © DHA /
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009141042843423-gulistan-dokunun-ailesinin-avukatina-gizliligi-ihlalden-sorusturma/

    Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi bilirkişi raporunu açıkladığı için kendisi hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle soruşturma açıldığını söyledi.

    Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

    Resmi bilirkişi raporunu açıkladığı için hakkında soruşturma açıldığını belirten Avukat Ali Çimen, dosyaya giren ve iki kısımdan oluşan resmi bilirkişi raporuyla Gülistan Doku'nun 2 gün üst üste alıkonulduğu ve intihar etmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Resmi bilirkişi raporunu açıklamasıyla sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçildiğini söyleyen Çimen, bu soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek en son kişinin kendisi olacağını ifade etti.

    'Ailenin hukuki yararı var'

    254 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşında genç bir kadının kayıp olduğunu hatırlatan Çimen, "Bu dosyada bazı gelişmeler oldu. Resmi bilirkişi raporu dosyamıza girmişti. Bu iki aşamadan oluşuyordu. Birinci aşamasında 04.01.2020 gecesi şüpheli tarafından Gülistan'a yönelik yapılan alıkoyma eyleminin 05.01.2020 günü de tekrarlandığı ortaya çıkmıştı. İkinci bölümünde ise köprü üzerinde emniyetin tuttuğu bir tutanak vardı. Bir nesnenin düştüğü şeklinde tarif edilmişti ve Gülistan'ın oradan atladığı değerlendirilmişti o tutanaktan sonra. Gelen bilimsel rapor ile suya düşen bir nesnenin olmadığı ve Gülistan'ın intihar etmediği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinde bilgi kirliliği çok fazlaydı. Hem şüpheli ailenin yarattığı bilgi kirliliği vardı hem de bazı çevrelerin yarattığı bilgi kirliliği vardı ve Gülistan halen kayıp olduğu için biz de belki Gülistan'ı gören olur, duyan olur ve ailenin hukuki yararı olduğu için biz yer yer basın açıklamalarında bulunduk. Raporun ikinci aşamasıyla ilgili yaptığımız değerlendirmeyle ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımızda inceleme başlatmış, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettik diye. Bu soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyi en son düşünecek kişi biziz. Bu dosyanın sağlıklı bir şekilde, etkin ve etkili bir soruşturmanın yapılmasını en çok biz talep ettik, taleplerimizin hepsinde de bunu belirttik. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emeğini, mesaisini Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik harcaması gerekirken avukata karşı bir soruşturma yapmasının bir hukuki dayanağı yoktur. İsabetsiz olmuştur. Çok üzüldük buna" diye konuştu.

    'Tüm kriterler şüpheli aileyi işaret ettiği için yargılanmalarını talep ettik'

    Gelinen bu aşamadan sonra Gülistan Doku'nun ya sağ olma ihtimalinin ya da insan öldürme şeklindeki ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ali Çimen, bu talepleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 ayrı dilekçeyle sunduklarını söyledi.

    Açıklamalarında şüpheli ve ailesi ile ilgili 'illa suçludur' ifadesini asla kullanmadıklarını dile getiren Çimen, ancak kayıp vakalarda şüpheliye ulaşmak için belli kriterlerin olduğunu ve bu kriterlerin şüpheliyi ve ailesini işaret ettiği için dosyada yargılanmaları gerektiğini talep ettiklerini belirtti. Dosyada devam eden bazı işlemlerin olduğunu da aktaran Çimen, gizlilik açısından bunları şu an paylaşamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

    "Gülistan'ın 220'nci gününe kadar intihar ettiği düşüncesi dosyada hakimdi. Yanlış tutulan bir tutanaktan kaynaklı Gülistan baraj gölünde arandı. Gelen bilirkişi raporu, resmi bilirkişi raporudur ve denetime de elverişlidir. O raporla Gülistan'ın suya atlamadığı ve intihar etmediği ortaya çıktı. Biz o aşamadan sonra savcılık makamına 4 dilekçe daha verdik, taleplerimiz oldu. Artık burada Gülistan'ın ya sağ olma ihtimalini ya da insan öldürme şeklinde ihtimalinin değerlendirilmesini belirttik. Biz açıklamalarımızın hiçbirinde illa bu adam suçludur, bu kişi bu suçu işlemiştir demedik. Sadece kuvvetli suç şüphesinden bahsettik. Kayıp vakalarında şüpheliye ulaşmak için belli kriterler var. Yakınlarından, son görüldüğü kişi kim, husumetli olduğu kişi kim, bunlar araştırılır, bu sorulara verilen cevap şüpheli aileyi gösterdiği için biz şüpheli ailenin bu dosyada yargılanması gerektiğini ve onlarla ilgili işlemlerin yapılmasını belirtmiştik. Bu aşamadan sonra, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bazı işlemler de var. Biz bunları gizlilik açısından söyleyemeyiz. Zaten her aşamada vardı. Şu an belli bir işlem de yapılıyor. Baz istasyonları üzerinden, bununla ilgili bir gelişme sağlanırsa eğer, bunu o zaman açıklayacağız. Bizim temel amacımız dosyanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesidir, başka bir beklentimiz yoktur."

    Etiketler:
    Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Tunceli, Gülistan Doku
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