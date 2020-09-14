Altun: Kızılayımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum

Altun, Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen ve bir personelin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Suriye’de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kizilayımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kizilay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ne olursa olsun, @Kizilay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 14, 2020

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