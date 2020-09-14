Bahçeli: Koronavirüsle ilgili açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorlarsa açıklamak durumunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır" dedi.