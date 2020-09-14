Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenler için kurulan EBA Destek Noktaları'nın sayısını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası’na http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız,evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibariyle 4080 oldu.Size en yakın EBA Destek Noktası’na, https://t.co/t0RgFRThI5 adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/WVJGv3PCJQ — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 14, 2020

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