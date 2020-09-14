İzmir'de kazı sırasında göçük: 3 kişi göçük altında kaldı

İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu iddia edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda meydana gelen göçükte 5 kişi toprak altında kaldı. Göçük altındaki 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu öne sürüldü. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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