Sağlık Bakanı Koca'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından söylediği sözlerle ilgili olarak bir teşekkür mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından söylediği "Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir" sözleriyle ilgili olarak bir teşekkür mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

''Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız.''

Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız. https://t.co/yy7X1eA7FE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2020

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