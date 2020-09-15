Ali Babacan'dan 'koronavirüse nasıl yakalandınız?' sorusuna yanıt

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Babacan, yeni tip koronavirüse (Covid-19) nasıl yakalandığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yakın çevrenizde salgına yakalanan var mıydı, nasıl bulaştığını anlayabildiniz mi?" sorusuna yanıt veren Babacan, virüsü genel merkeze olan yoğun siyasi trafik nedeniyle kaptığını düşündüğünü söyledi.

Babacan, "Bizim genel merkezimiz biliyorsunuz temmuz ayında açıldı ve genel merkezimize çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Her ne kadar tedbirlerde mümkün olduğunca tüm arkadaşlarımızla beraber dikkat ediyor olsak da yine de yüzde yüz korunma yüzde yüz tedbir en azından siyasette biraz zor oluyor" diye konuştu.

Babacan, şöyle konuştu:

"Aslında yakın çevremde kimse yoktu ilk ben hastalandım diyebilirim. ancak şöyle oldu geneş merkezimize çok yoğun ziyaretçi trafği var, siyasette koruma çok zor. Ancak şöyle oldu; bizim genel merkezimiz biliyorsunuz temmuz ayında açıldı ve genel merkezimize çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Her ne kadar tedbirlerde mümkün olduğunca tüm arkadaşlarımızla beraber dikkat ediyor olsak da yine de yüzde yüz korunma yüzde yüz tedbir en azından siyasette biraz zor oluyor. Çünkü siyaset ne de olsa insan insana temasla yürüyen bir iş. Biz bir de teşkilatlanıyoruz biliyorsunuz. Şu ana kadar 81 ilin 71'inde il başkanı görevlendirdik. 922 ilçenin 283'ünde ilçe başkanı görevlendirdik. Bütün bu teşkilatlanma sürecinde de tabi genel merkezimizin yoğun bir trafiği var ama çok şükür benden başka testi pozitif çıkan olmadı. Genel merkezimizde tek bir çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıktı. Onun da evde tedavisi devam ediyor."