Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Kasım Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Sancaktepe Belediyesi'nin bariyerlerle kapattığı apartman giriş ve çıkışını da bekçiler bekledi.
Bina sakinleri tedbir amacıyla otellere yerleştirildi.
Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı. Bina sakinleri otellere yerleştirildi https://t.co/QB8pn7rZwL pic.twitter.com/K5IphHEZtC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 15, 2020
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