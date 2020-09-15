Meclis girişine 'canlı bomba' tespit sistemi

TBMM yönetimi, geçtiğimiz yıl iki DHKP-C militanının ziyaretçi kapıdan giriş yapmak isterken yakalanıp etkisiz hale getirilmesi olayından hareketle, eylemcileri daha TBMM kampusüne girmeden yakalamak ve tehdidi minimize etmek amacıyla 'tarama sistemi' kurmayı planlıyor.

Son dönem gerçekleştirilen operasyonlarda önemli kayıplar veren IŞİD başta olmak üzere çeşitli örgütlerin Türkiye’nin önemli kurumlarını hedef alabileceğine yönelik istihbarat bu yöndeki çalışmayı hızlandırdı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre bu kapsamda ilk demo uygulaması gerçekleştirldi. Buna göre, ziyaretçi kapısının girişinin dış bölümüne yerleştirilmesi planlanan tarama cihazıyla canlı bomba olup olmadığı belirlenecek ve sistem uyarısıyla eylemci kampüse girmeden kısa süre içinde etkisiz hale getirilecek.

Yetkililer canlı bombanın en dış alanda tespitinin önemli olduğunu vurgularken, “Çünkü 3 ve 5 saniye içinde patlatma için karar veriliyor” ifadelerini kullandılar. Devreye alınması planlanan sistem, silahları ve canlı bombaları algılayabilen elektromanyetik sensörler ve aktif milimetre dalga (MMW) teknolojiyle, metal veya metal olmayan silahların eylemcinin vücudunun hangi bölgesinde olduğuna ilişkin renklendirme yaparak uyarı verecek.

Sistem kalp pili gibi tıbbi cihaz kullananlar, hamileler ve çocuklar da dahil herkesi sağlık riski oluşturmadan güvenle tarayabilecek.



