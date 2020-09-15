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    Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 125 bin kişi toplum sağlığını tehlikeye attı

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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 125 bin karantina kaçağı tespit edilmesine ilişkin, "İzolasyonda olması gereken bir kişi toplum hayatına karışıyorsa, toplu taşıma araçlarını kullanmaya kalkıyorsa veya markete gidiyorsa sağlıklı insanların hayatını tehlikeye atmış demektir" dedi.

    Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, koronavirüs hastalığıyla mücadelede 6 ayın geride bırakıldığını ve halen aktif vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu, ağır hasta sayısının da gün geçtikçe arttığını belirtti.

    Kayıpmaz, "Salgının başlangıcından bu yana 7 binden fazla insanımızı kaybettik. Çok hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) yaptığı açıklamasında kış aylarının salgın hastalık açısından daha sert ve sıkıntılı geçebileceğini bildirdi" diye konuştu.

    Doç. Dr. Kayıpmaz, izolasyonda olması gereken 125 bin kişinin HES kodu sayesinde seyahat etmek üzereyken yakalandığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından öğrendiklerini hatırlatarak, "İzole olmak ne demek? Ya Kovid-19 hastasısınızdır ve testiniz pozitiftir ya da bu hastayla yakın temasınız olmuştur. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki izolasyonda olması gereken bir kişi toplum hayatına karışıyorsa, toplu taşıma araçlarını kullanmaya kalkıyorsa veya markete gidiyorsa sağlıklı insanların hayatını tehlikeye atmış demektir. Özellikle hasta kişilerden ve hasta kişilerin temaslılarından ricamız sağlıklı insanlara da bu hastalığın bulaşmasını önlemek için ikamet adreslerinden ayrılmasınlar" ifadelerini kullandı.

    'Temaslı tanıdığım Kapadokya'dan fotoğraf paylaştı'

    Karantina kaçaklarına ilişkin kendi yaşadığı olaylardan da örnekler veren Doç. Dr. Kayıpmaz, "Hamile olan bir tanıdığıma yüksek riskli teması olduğu için 10 gün istirahat raporu verdim. Aradan bir hafta geçmeden kendisinin Instagram’da Kapadokya’dan fotoğraf paylaştığını gördüm. Aslında Ankara’daki ikametinde izolasyonda olması gereken bir kişiydi. Başka bir örnek filyasyon ekiplerinden. Filyasyon ekiplerimiz hasta kişilerin evlerine kadar ilaçlarını götürüyor. Bir ekip bir hastamıza ilacını teslim ediyor, sonrasında o bölgedeki diğer hastalarla ilgilenmeye başlıyorlar. O sırada bir bakıyorlar ki biraz önce ilaç teslim ettikleri kişi maskesiz bir biçimde markete gidiyor. Örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Hal böyleyken vaka sayılarındaki artış kaçınılmaz oluyor. Bir de 'temas' denilince sanki hasta kişiye dokunmak gibi anlaşılıyor. Aslında siz hasta bir kişiyle maskesiz, yüz yüze 1 metreden kısa mesafede 15 dakikadan fazla temas etmişseniz bu da yakın temastır. Veya otobüs, tren gibi bir toplu taşıma aracında maskesiz biçimde 1 metreden daha kısa bir mesafede 15 dakikadan fazla seyahat etmişseniz bu da bir yakın temastır" diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kapadokya, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Karantina, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Koronavirüs Bilim Kurulu
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