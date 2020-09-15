TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüsü yendiğini duyurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini duyurdu.

Sözlerine "Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum" diye başlayan Kotil, şöyle devam etti:

"Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay 'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca 'ya, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir 'e, sağlığımla yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın 'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. 'ya, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof. Dr. 'e, sağlığımla yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ara verdiğim görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileklerimle."

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