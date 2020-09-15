İmamoğlu'ndan esprili açıklama: Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim

Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar ile bir nikah töreninde bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendileri hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak esprili bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim” dedi.