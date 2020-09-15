Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in otopsi raporu tamamlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1.5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı belirtildi.

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla'da öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi.

Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı ifade edildi. Gültekin'in varilin içerisinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1.5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın altı defa Gültekin'in boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, yedinci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı.