Kayıt
16:10 15 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde görevli bir şahıs, müşterilerin imzalarını taklit ederek kredi çekmek ve gelen havale paralarını zimmetine geçirme yöntemi ile yaklaşık 3 milyon TL ile ortadan kayboldu

    PTT'de gişe memuru, müşterilerin imzalarını taklit ederek 3 milyon TL'lik vurgun yaptı

    © İHA / RECEP DİKİCİ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1042850065_0:38:1601:938_1200x675_80_0_0_a17ec4dae6b884372455caac521d0534.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009151042850252-pttde-gise-memuru-musterilerin-imzalarini-taklit-ederek-3-milyon-tllik-vurgun-yapti/

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde görevli bir şahıs, müşterilerin imzalarını taklit ederek kredi çekmek ve gelen havale paralarını zimmetine geçirme yöntemi ile yaklaşık 3 milyon TL ile ortadan kayboldu. 60’a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandıran memur hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    PTT Şuhut Şubesi’nde yaklaşık 20 yıldır gişe memuru olarak görev yapan Cengiz K. (53) isimli şahıs, iddiaya göre, kurumda maaş alan emekli müşteriler başta olmak üzere, kurumda hesabı olan müşterilerin hesapları olanlar üzerine kredi çekip hesapları boşaltmasının yanı sıra, geçtiğimiz 11 Eylül Cuma günü gelen havaleleri zimmetine geçirerek hafta sonu ortadan kayboldu.

    Şahsın müşterilerin kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu ve çıkan kredi tutarlarını sahte imza ve müşterinin haberi olmadan evraklara attırdığı imzalar ile çekerek zimmetine aktardı. Cengiz K., kurumda banka hesapları olan müşterilerin ise hesaplarını aynı şekilde sahte imzalar ile boşalttığı ve üzerine aldığı iddia edildi.

    Müşterilerin dikkatiyle ortaya çıktı

    Olay ise bazı müşterilerin hesaplarını kontrol etmeleri ile ortaya çıktı.

    Cuma günü mesai bitiminde hesaplarındaki paraları çekmek için kurumun bankamatiğine giden müşteriler hesaplarında para olmayınca kurumun müşteri hizmetlerini telefonla arayarak bilgi aldı ardından şikayetçi oldu.
    © İHA /
    Cuma günü mesai bitiminde hesaplarındaki paraları çekmek için kurumun bankamatiğine giden müşteriler hesaplarında para olmayınca kurumun müşteri hizmetlerini telefonla arayarak bilgi aldı ardından şikayetçi oldu.

    Kullandığı yöntemler: Kredi çekme, hesapları boşaltma ve gelen havaleleri üstüne geçirme

    banka, kredi, faiz
    © AA /
    Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu
    Bir müşterinin şikayetini değerlendiren kurum yetkilileri, hesapları kontrol ettiğinden ise büyük bir şokla karşılaştı. Cengiz K.’nin kredi çekme, hesapları boşaltma ve gelen havaleleri üstüne geçirme gibi yöntemlerle yaklaşık 3 milyon TL’lik vurgun yaptığı öne sürüldü. Cengiz K.’nin aynı yöntemle yaklaşık 60 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Ev adresinden bulunamayan Cengiz K.’nin yakalanması için polis ekipleri ise çalışma başlattı.

    Emekli müşteri: Benim üstüme 15 bin TL kredi çekildi

    Üzerine haberi olmadan 15 bin TL kredi çekildiğini ve olayın emniyetten, polisten gelen telefon ile öğrendiğini kaydeden kurumun emekli müşterisi Veli Erim, büyük bir şok yaşadığını belirterek, “Ben maaşı buradan (PTT’den) alıyorum. Şuraya imza at, buraya imza at diyordu atıyorduk. Bilmedik okumadık. Burada emniyet telefon etti, çağırdı bizi gittik ifade verdik. Ben ayrıca savcılığa şikayette bulunacağım PTT hakkında. Benim üstüme 15 bin TL kredi çekildi” dedi.

    Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

    Etiketler:
    Havale, dolandırmak, zimmet, adli işlem, Afyon, Memur, Gişe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    “Kendi benliğimizi katarak, betonlaştırmadan doğayı insanlara sunmaya çalıştık” diyen Cirik, “Pandemi sürecinde insanlar genellikle evde kaldığı için dinlenebilecekleri bir mekan arıyor ve burası da tercih edilen mekanlar arasında bulunuyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Oturmak için ayrı bölmeler yaparak sosyal mesafeyi sağlıyor ve hijyene dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.
    Mardin’de küçük bir cennet
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet