MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı personeli Hakan Yeniçeri, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
Ankara’daki 45’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2020
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