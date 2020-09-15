Yargıtay, ÇHD davasında 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik’in yanısıra Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır haricinde 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.

Kararda, tutuklu yargılanan avukatların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Davada verilen hapis cezaları şöyleydi: