Yargıtay, ÇHD davasında 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik’in yanısıra Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır haricinde 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.
Kararda, tutuklu yargılanan avukatların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Davada verilen hapis cezaları şöyleydi:
- Selçuk Kozağaçlı, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu: Örgüt üyeliği suçundan 10.5 yıl
- Barkın Timtik: Örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasıyla 18 yıl dokuz ay
- Behiç Aşçı: Örgüt üyeliği suçlamasıyla 12 yıl
- Aycan Çiçek: Örgüt üyeliği suçlamasıyla dokuz yıl
- Ebru Timtik: Örgüt üyeliği suçlamasıyla 13.5 yıl
- Şükriye Erden: Örgüt üyeliği suçlamasıyla 12 yıl
- Naciye Demir: Örgüt üyeliği suçlamasıyla dokuz yıl
- Özgür Yılmaz: Örgüt üyeliği suçlamasıyla 13.5 yıl
- Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen: Örgüte yardım suçlamasıyla üç yıl dokuz ay
- Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir: Örgüte yardım suçlamasıyla üç yıl bir ay 15 gün
- Ezgi Çakır: Örgüt üyeliği suçlamasıyla sekiz yıl
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